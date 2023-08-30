Раван Гасанов: Евреи тысячелетиями живут в мире и безопасности в Азербайджане

Евреи, которые проживают на территории Азербайджана, тысячелетиями живут в мире и безопасности.

Евреи, которые проживают на территории Азербайджана, тысячелетиями живут в мире и безопасности.

Как передает Report, об этом заявил директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на международной конференции "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа".

Р.Гасанов подчеркнул, что результатом такого мирного сосуществования является богатое еврейское культурное наследие, которое имеется в Азербайджане.

"Тот факт, что Бакинский международный центр мультикультурализма сперва организовал конференцию на тему исламофобии, далее конференцию, посвященную наследию христиан, а сейчас - наследию евреев, говорит многое о политики нашего государства. Как и сказал наш президент Ильхам Алиев, Азербайджан привержен политике мультикультурализма, и для нас нет другой альтернативы",- сказал он.