Раван Гасанов: Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации

Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации.

Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов заявил на пресс-конференции в преддверии мероприятия на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

Он отметил, что Азербайджан на протяжении своей истории подвергался дискриминации.

"Исламофобия также является формой дискриминации, и некоторые европейские организации до сих пор не признают этого. Роль Азербайджана в глобальной политике особенно возросла после Второй Карабахской войны. Азербайджан создал различные платформы в этом направлении и поддерживает их. В Азербайджане уже разрабатывается сайт конференции, посвященной борьбе с исламофобией. Большинство международных организаций поддерживают позицию Азербайджана против исламофобии", - сказал Гасанов.

Он подчеркнул важность внимания международных организаций к этому вопросу.

"Шаги Азербайджана в этом процессе и его последовательность известны. На конференции будет уделено внимание политическим и правовым аспектам исламофобии, правам женщин, а также медиа и искусственному интеллекту", - отметил Гасанов.