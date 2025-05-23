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Раван Гасанов: Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации

Раван Гасанов: Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 12:55
Раван Гасанов: Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации

Азербайджан регулярно борется против любых форм дискриминации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов заявил на пресс-конференции в преддверии мероприятия на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

Он отметил, что Азербайджан на протяжении своей истории подвергался дискриминации.

"Исламофобия также является формой дискриминации, и некоторые европейские организации до сих пор не признают этого. Роль Азербайджана в глобальной политике особенно возросла после Второй Карабахской войны. Азербайджан создал различные платформы в этом направлении и поддерживает их. В Азербайджане уже разрабатывается сайт конференции, посвященной борьбе с исламофобией. Большинство международных организаций поддерживают позицию Азербайджана против исламофобии", - сказал Гасанов.

Он подчеркнул важность внимания международных организаций к этому вопросу.

"Шаги Азербайджана в этом процессе и его последовательность известны. На конференции будет уделено внимание политическим и правовым аспектам исламофобии, правам женщин, а также медиа и искусственному интеллекту", - отметил Гасанов.

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Версия на английском языке Ravan Hasanov: Azerbaijan regularly fights against all forms of discrimination
Версия на азербайджанском языке Rəvan Həsənov: Azərbaycan ayrı-seçkiliyin istənilən formasına qarşı daim mübarizə aparır

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