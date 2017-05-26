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    Рауль Кастро Рус направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

    Выражаю Вам высокое уважение и почтение

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания.

    Выражаю Вам высокое уважение и почтение".

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