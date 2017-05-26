Рауль Кастро Рус направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

26 мая, 2017 15:23

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: "Ваше превосходительство, Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания. Выражаю Вам высокое уважение и почтение".