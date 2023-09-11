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Рауф Агамирзаев: Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Среднего коридора

Рауф Агамирзаев: Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Среднего коридора Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута(Средний коридор).
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 12:43
Рауф Агамирзаев: Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Среднего коридора

Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута(Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, были построены новые порты и железные дороги.

"Средний коридор должен диверсифицироваться",- добавил он.

Р. Агамирзаев также отметил улучшение транспортной инфраструктуры в Азербайджане путем закупок в Казахстане локомотивов и вагонов для железнодорожных транспортировок.

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Версия на азербайджанском языке Rauf Ağamirzəyev: “Azərbaycan və Qazaxıstan Orta Dəhlizin inkişafı üçün çox iş görüb”

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