Рауф Агамирзаев: Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Среднего коридора

Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута(Средний коридор).

Азербайджан и Казахстан проделали большую работу для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута(Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

По его словам, были построены новые порты и железные дороги.

"Средний коридор должен диверсифицироваться",- добавил он.

Р. Агамирзаев также отметил улучшение транспортной инфраструктуры в Азербайджане путем закупок в Казахстане локомотивов и вагонов для железнодорожных транспортировок.