Названы проекты, которые Черниговская область Украины намерена осуществить с Азербайджаном

"Расширение как экономических, так и дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном открывает новые возможности".

Об этом в заявлении европейскому бюро Report сказал губернатор Черниговской области Украины Андрей Прокопенко.

По его словам, в руководимой им области достаточно возможностей для реализации многочисленных проектов сотрудничества с Азербайджаном: "Мы можем реализовать совместные проекты в сельском хозяйстве, легкой промышленности, виноделии и так далее. У нас высокий потенциал по производству растительных масел и алкогольных напитков. Думаю, это будет интересно азербайджанским инвесторам".

Губернатор сказал, что проживающие в Чернигове азербайджанцы довольно активны: "Они активны не только в общественной, но и в правовой и экономической сферах".

А.Прокопенко подчеркнул, что между Азербайджаном и Украиной существуют исторические и дружеские отношения: "В нынешний период украинские регионы желают максимально воспользоваться этим. В Чернигове также имеются широкие возможности для распространения азербайджанских реалий".