Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания

Внесены изменения в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Внесены изменения в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в состав комиссии от Азербайджана включен председатель Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии соответствующее уведомление о внесении изменения от азербайджанской стороны в состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.