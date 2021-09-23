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Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания

Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания Внесены изменения в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 16:16
Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания

Внесены изменения в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в состав комиссии от Азербайджана включен председатель Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии соответствующее уведомление о внесении изменения от азербайджанской стороны в состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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Версия на английском языке Azerbaijan-UK Intergovernmental Commission expanded
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Böyük Britaniya Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibi genişləndirilib

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