Расширен состав Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 25 декабря 2006 года "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией".

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 25 декабря 2006 года "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией".

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в состав Госкомиссии включен председатель Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно проинформировать японскую сторону о расширении состава комиссии от Азербайджана.

Напомним, что председателем Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны является Валех Фейруз оглу Алескеров.