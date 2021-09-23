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Расширен состав Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией

Расширен состав Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 25 декабря 2006 года "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией".
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 16:30
Расширен состав Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 25 декабря 2006 года "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией".

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в состав Госкомиссии включен председатель Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно проинформировать японскую сторону о расширении состава комиссии от Азербайджана.

Напомним, что председателем Правления Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны является Валех Фейруз оглу Алескеров.

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