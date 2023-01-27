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Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО

Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:30
Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО

Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, момент нападения на диппредставительство Азербайджана был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Как видно из кадров, сотрудник посольства Азербайджана пытался обезвредить террориста.

Следует отметить, что если бы охранник не вел себя мужественно, террорист застрелил бы всех, кто встретился ему на пути. Он выпустил около 7-8 пуль, пока не был нейтрализован. Следует учитывать, что магазин "Калашникова" вмещает в себя 32 патрона.

В здании также проживают семьи дипломатов, а это значит, что если бы не вмешательство охраны, то были бы значительные потери.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücumun anbaan görüntüləri yayılıb - VİDEO

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