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Распространено фото террориста, напавшего на посольство Азербайджана в Иране

Распространено фото террориста, напавшего на посольство Азербайджана в Иране Распространено фото напавшего на посольство Азербайджана в Иране террориста.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 17:41
Распространено фото террориста, напавшего на посольство Азербайджана в Иране

Распространено фото напавшего на посольство Азербайджана в Иране террориста.

Как сообщает Report, фото распространил турецкий телеканал Haber Global.

Имя и фамилия нападавшего не разглашаются.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Photo of terrorist attacking Azerbaijani embassy in Iran leaked
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum edən terrorçunun fotosu yayılıb

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