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Названа повестка дня встречи Хикмета Гаджиева с Арменом Григоряном

Названа повестка дня встречи Хикмета Гаджиева с Арменом Григоряном Обнародованы темы, обсужденные на встрече между помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 10:29
Названа повестка дня встречи Хикмета Гаджиева с Арменом Григоряном
Хикмет Гаджиев

Обнародованы темы, обсужденные на встрече между помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает Report, об этом Х.Гаджиев рассказал журналистам.

"Мы благодарны США за организацию этой встречи и усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе. О результатах встречи было сообщено в согласованном порядке Джейком Салливаном. Основной момент – продолжение усилий по мирной повестке в конкретных временных рамках. На встрече были обсуждены переговоры по мирному соглашению, делимитация границ, открытие коммуникаций, в том числе составная часть гуманитарной повестки – вопрос мин и пропавших без вести лиц", - отметил помощник президента.

Напомним, что 27 сентября по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме состоялась встреча между помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyevlə Armen Qriqoryan arasında görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanıb

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