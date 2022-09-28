Названа повестка дня встречи Хикмета Гаджиева с Арменом Григоряном

Обнародованы темы, обсужденные на встрече между помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Обнародованы темы, обсужденные на встрече между помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает Report, об этом Х.Гаджиев рассказал журналистам.

"Мы благодарны США за организацию этой встречи и усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе. О результатах встречи было сообщено в согласованном порядке Джейком Салливаном. Основной момент – продолжение усилий по мирной повестке в конкретных временных рамках. На встрече были обсуждены переговоры по мирному соглашению, делимитация границ, открытие коммуникаций, в том числе составная часть гуманитарной повестки – вопрос мин и пропавших без вести лиц", - отметил помощник президента.

Напомним, что 27 сентября по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме состоялась встреча между помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.