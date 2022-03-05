Раскрыты темы обсуждений на встрече глав МИД Азербайджана и Турции

Между Турцией и Азербайджаном всегда имелись тесные дружеские, братские, союзнические отношения.

Между Турцией и Азербайджаном всегда имелись тесные дружеские, братские, союзнические отношения.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с находящимся в Азербайджане с визитом главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"44-летняя Отечественная война стала проявлением братства между нашими странами. Политическая и моральная поддержка Турции была крайне важной", - отметил министр.

Он подчеркнул, что турецкие компании с первых дней привлечены к восстановительному процессу на деоккупированных территориях: "Была подписана Шушинская декларация, историческая в контексте новых реалий в регионе. Об азербайджано-турецких отношениях можно говорить часами. Сегодня мы с моим дорогим братом обсудили много вопросов. Они связаны с исполнением ряда документов, соглашений".