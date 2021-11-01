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Генпрокурор Азербайджана: Безопасность в регионе будет обеспечена более надежно

Генпрокурор Азербайджана: Безопасность в регионе будет обеспечена более надежно 14:43
Внешняя политика
1 ноября 2021 г. 15:38
Генпрокурор Азербайджана: Безопасность в регионе будет обеспечена более надежно

"Безопасность в регионе будет обеспечена более надежно".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на совместной пресс-конференции по итогам первого заседания Совета генеральных прокуроров государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

Генеральный прокурор заявил, что региональное сотрудничество отражено в Положении о Совете генеральных прокуроров государств-членов ССТГ:

“Это связано с оказанием помощи по конкретным уголовным делам, направлением юридических ходатайств, более интенсивным осуществлением сотрудничества в вопросах экстрадиции. Надеемся, что в конечном итоге безопасность в регионе будет обеспечена более надежно. Существует серьезная необходимость борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег. Эти вопросы также отражены в Положении".

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Версия на английском языке Prosecutors of Turkic-speaking nations set key directions of cooperation
Версия на азербайджанском языке TDƏŞ-ə üzv dövlətlərin Baş Prokurorları Şurasının Əsasnaməsinin detalları açıqlanıb

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