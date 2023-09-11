Расим Мусабеков: Средний коридор важен для Азербайджана и Казахстана

Средий коридор очень важен для Азербайджана и Казахстана.

Средий коридор очень важен для Азербайджана и Казахстана.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан-Казахстан: региональное сотрудничество".

"Когда мы говорим о Среднем коридоре, это означает необходимую диверсификацию, выход на мировые рынки, в первую очередь, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, а потом и Китая",- сказал он.

Депутат подчеркнул значимость развития тюркской интеграции: “В первую очередь, это братство государств Центральной Азии".

Р. Мусабеков отметил, что в рамках международных организаций интересы Казахстана всегда будут приняты во внимание и поддержаны со стороны Азербайджана.