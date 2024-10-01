Расим Мусабеков: Российско-украинская война повлекла не только региональные, но и глобальные последствия

Российско-украинская война повлекла за собой не только региональные, но и глобальные последствия.

Российско-украинская война повлекла за собой не только региональные, но и глобальные последствия.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Расим Мусабеков на мероприятии "Обсуждение выступления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Милли Меджлисе: Независимая и принципиальная внешняя политика" в Центре анализа международных отношений.

Мусабеков считает, что Европа оказалась в проигрышном положении в сложившейся геополитической ситуации.

"Армения держит дистанцию ​​с Россией и склоняется к Западу. А государства Центральной Азии стремятся к более многосторонней политике. Все это сулит возможности для Азербайджана. Однако между тремя странами Южного Кавказа - Азербайджаном, Грузией и Арменией - нет координации", - сказал парламентарий.

По словам депутата, страны в своей внешней политике должны придерживаться баланса, что делает и Азербайджан.

"Азербайджан эффективно использует имеющиеся возможности. Официальный Баку во внешней политике старается охватить регионы Южного Кавказа, Каспия и Центральной Азии", - добавил он.