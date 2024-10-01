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Расим Мусабеков: Российско-украинская война повлекла не только региональные, но и глобальные последствия

Расим Мусабеков: Российско-украинская война повлекла не только региональные, но и глобальные последствия Российско-украинская война повлекла за собой не только региональные, но и глобальные последствия.
Внешняя политика
1 октября 2024 г. 12:06
Расим Мусабеков: Российско-украинская война повлекла не только региональные, но и глобальные последствия

Российско-украинская война повлекла за собой не только региональные, но и глобальные последствия.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Расим Мусабеков на мероприятии "Обсуждение выступления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Милли Меджлисе: Независимая и принципиальная внешняя политика" в Центре анализа международных отношений.

Мусабеков считает, что Европа оказалась в проигрышном положении в сложившейся геополитической ситуации.

"Армения держит дистанцию ​​с Россией и склоняется к Западу. А государства Центральной Азии стремятся к более многосторонней политике. Все это сулит возможности для Азербайджана. Однако между тремя странами Южного Кавказа - Азербайджаном, Грузией и Арменией - нет координации", - сказал парламентарий.

По словам депутата, страны в своей внешней политике должны придерживаться баланса, что делает и Азербайджан.

"Азербайджан эффективно использует имеющиеся возможности. Официальный Баку во внешней политике старается охватить регионы Южного Кавказа, Каспия и Центральной Азии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Rasim Musabəyov: Rusiya-Ukrayna müharibəsi təkcə regional deyil, qlobal təsirlərini də göstərdi

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