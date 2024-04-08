Расим Мусабеков: БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана

БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы" в Баку.
"БРИКС не приносит Азербайджану никакой пользы. Россия является одним из создателей этой организации. Запад на сегодняшний день наложил на Россию санкции. Все это нужно учитывать", - сказал он.
Отметим, что БРИКС основана в 2006 году, это межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.