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Расим Мусабеков: БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана

Расим Мусабеков: БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 12:09
Расим Мусабеков: БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана

БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы" в Баку.

"БРИКС не приносит Азербайджану никакой пользы. Россия является одним из создателей этой организации. Запад на сегодняшний день наложил на Россию санкции. Все это нужно учитывать", - сказал он.

Отметим, что БРИКС основана в 2006 году, это межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

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Версия на английском языке Rasim Musabayov: BRICS has no prospects for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rasim Musabəyov: Azərbaycan üçün BRICS-in heç bir perspektivi yoxdur

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