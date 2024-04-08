Расим Мусабеков: БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана

БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана.

БРИКС не открывает перспективы для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы" в Баку.

"БРИКС не приносит Азербайджану никакой пользы. Россия является одним из создателей этой организации. Запад на сегодняшний день наложил на Россию санкции. Все это нужно учитывать", - сказал он.

Отметим, что БРИКС основана в 2006 году, это межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.