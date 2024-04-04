О нас

Расим Мусабеков: Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада

Расим Мусабеков: Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада даже сегодня.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 14:58
Расим Мусабеков: Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада даже сегодня.

В беседе с Report Мусабеков отмечает случай с Цюрихскими протоколами, подготовленными без ведома Азербайджана.

"На подписание этих протоколов прибыли важные фигуры, включая [бывшую главу дипломатии ЕС Федерику] Могерини из Евросоюза, госсекретаря США Хилари Клинтон, а также министров иностранных дел Франции и России. Они предполагали, что подписание протоколов заставит Азербайджан согласиться с требованиями Армении, но результат оказался обратным. Азербайджан выразил протест, а Турция заявила, что не будет открывать границы с Арменией и нормализовать отношения до урегулирования ситуации с Азербайджаном”, - сказал он.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в военно-политической сфере находятся на очень высоком уровне. Он призвал третьи стороны не заблуждаться и не терять время, надеясь, что уговаривая Азербайджан и Турцию, можно создать благоприятные условия для Армении.

Парламентарий отметил, что Турция не обязана предпринимать односторонние шаги для нормализации отношений с Арменией, поскольку именно Ереван нуждается в этом. По его словам, Армения должна заключить мирный договор с Азербайджаном и не препятствовать использованию Зангезурского коридора. После таких действий проблемы с открытием границ с Турцией и Азербайджаном устранятся, и Армения сможет выйти из своего "тупика", добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rasim Musabəyov: Heç bir qüvvə Azərbaycanla Türkiyənin arasına girə bilməz - RƏY

Самое читаемое

Смертность в Грузии превысила рождаемость
Смертность в Грузии превысила рождаемость
28 марта 2024 г. 15:47
СК РФ: Доказана связь террористов из Крокуса с украинскими националистами
СК РФ: Доказана связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
28 марта 2024 г. 19:11
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
28 марта 2024 г. 17:43
Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис Нацдвижения
Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения"
28 марта 2024 г. 15:29
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в Crocus
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в Crocus
28 марта 2024 г. 16:40
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай
В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"
30 марта 2024 г. 13:09
Глава МИД Латвии подал в отставку
Глава МИД Латвии подал в отставку
28 марта 2024 г. 15:49
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi