Расим Мусабеков: Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада даже сегодня.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада даже сегодня.

В беседе с Report Мусабеков отмечает случай с Цюрихскими протоколами, подготовленными без ведома Азербайджана.

"На подписание этих протоколов прибыли важные фигуры, включая [бывшую главу дипломатии ЕС Федерику] Могерини из Евросоюза, госсекретаря США Хилари Клинтон, а также министров иностранных дел Франции и России. Они предполагали, что подписание протоколов заставит Азербайджан согласиться с требованиями Армении, но результат оказался обратным. Азербайджан выразил протест, а Турция заявила, что не будет открывать границы с Арменией и нормализовать отношения до урегулирования ситуации с Азербайджаном”, - сказал он.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в военно-политической сфере находятся на очень высоком уровне. Он призвал третьи стороны не заблуждаться и не терять время, надеясь, что уговаривая Азербайджан и Турцию, можно создать благоприятные условия для Армении.

Парламентарий отметил, что Турция не обязана предпринимать односторонние шаги для нормализации отношений с Арменией, поскольку именно Ереван нуждается в этом. По его словам, Армения должна заключить мирный договор с Азербайджаном и не препятствовать использованию Зангезурского коридора. После таких действий проблемы с открытием границ с Турцией и Азербайджаном устранятся, и Армения сможет выйти из своего "тупика", добавил он.