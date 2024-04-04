Расим Мусабеков: Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что Армения продолжает получать традиционную поддержку со стороны Запада даже сегодня.
В беседе с Report Мусабеков отмечает случай с Цюрихскими протоколами, подготовленными без ведома Азербайджана.
"На подписание этих протоколов прибыли важные фигуры, включая [бывшую главу дипломатии ЕС Федерику] Могерини из Евросоюза, госсекретаря США Хилари Клинтон, а также министров иностранных дел Франции и России. Они предполагали, что подписание протоколов заставит Азербайджан согласиться с требованиями Армении, но результат оказался обратным. Азербайджан выразил протест, а Турция заявила, что не будет открывать границы с Арменией и нормализовать отношения до урегулирования ситуации с Азербайджаном”, - сказал он.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в военно-политической сфере находятся на очень высоком уровне. Он призвал третьи стороны не заблуждаться и не терять время, надеясь, что уговаривая Азербайджан и Турцию, можно создать благоприятные условия для Армении.
Парламентарий отметил, что Турция не обязана предпринимать односторонние шаги для нормализации отношений с Арменией, поскольку именно Ереван нуждается в этом. По его словам, Армения должна заключить мирный договор с Азербайджаном и не препятствовать использованию Зангезурского коридора. После таких действий проблемы с открытием границ с Турцией и Азербайджаном устранятся, и Армения сможет выйти из своего "тупика", добавил он.