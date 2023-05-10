Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции

Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла большую роль в развитии союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла большую роль в развитии союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщил преподаватель Национальной полицейской академии Турции д-р Расим Коч.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном на протяжении всей истории развивались по закону братства. А в новейшей истории политическую и культурную связь между двумя государствами самым конкретным и ясным образом установил великий лидер Азербайджана, покойный Гейдар Алиев”, - сказал он.

Расим Коч сказал, что фраза Гейдара Алиева "одна нация, два государства" послужила маяком для нынешних лидеров Азербайджана и Турции:

"Между 2002 и 2008 годами террористическая организация FETÖ начала проникать как в вооруженные силы Турции, так и в министерство иностранных дел. Это также охладило отношения между Турцией и Азербайджаном. Воспользовавшись этой ситуацией, Армения еще больше усилила свою агрессивную политику. Переворот, инициированный FETÖ 15 июля 2016 года, провалился, и большинство его членов были арестованы. После этой даты отношения между Баку и Анкарой начали стремительно улучшаться. Вторая карабахская война довела партнерство двух стран в области региональной политики и безопасности до максимума. Несомненно, в этом большая заслуга господина Реджепа Тайипа Эрдогана и господина Ильхама Алиева. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня в основе союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией большую роль сыграла дальновидная политика Гейдара Алиева”.