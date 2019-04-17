Расим Гасымов назначен почетным консулом Сан-Марино в Азербайджане

Начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана, посол Пярвин Мирзазаде принял нового почетного консула Республики Сан-Марино Расима Гасымова.
Как сообщили Report в МИД, во время встречи Расим Гасымов представил Пярвину Мирзазаде консульский патент почетного консула.
Пярвин Мирзазаде пожелал почетному консулу Расиму Гасымову успехов в будущей деятельности.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Сан-Марино.
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