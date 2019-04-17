 Наверх

Расим Гасымов назначен почетным консулом Сан-Марино в Азербайджане

Расим Гасымов назначен почетным консулом Сан-Марино в Азербайджане
© Report

Начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана, посол Пярвин Мирзазаде принял нового почетного консула Республики Сан-Марино Расима Гасымова.

Как сообщили Report в МИД, во время встречи Расим Гасымов представил Пярвину Мирзазаде консульский патент почетного консула.

Пярвин Мирзазаде пожелал почетному консулу Расиму Гасымову успехов в будущей деятельности.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Сан-Марино.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi