Расим Гасымов назначен почетным консулом Сан-Марино в Азербайджане

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Начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана, посол Пярвин Мирзазаде принял нового почетного консула Республики Сан-Марино Расима Гасымова.

Как сообщили Report в МИД, во время встречи Расим Гасымов представил Пярвину Мирзазаде консульский патент почетного консула.

Пярвин Мирзазаде пожелал почетному консулу Расиму Гасымову успехов в будущей деятельности.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Сан-Марино.