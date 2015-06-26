Рашида Дати: Европейские Игры - большой спортивный праздник, фестиваль универсальных ценностей

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Европейские Игры - большой спортивный праздник, фестиваль универсальных ценностей, который несет в себе спорт: терпимости, уважения и честной игры".

Как сообщает Report со ссылкой на французскую газету L'Opinion, об этом в своей статье, посвященной первым Европейским Играм, написала мэр 7-го округа Парижа, депутат Европарламента Рашида Дати.

Говоря о нападках на Азербайджан после того, как страна получила право на проведение первых Европейских Игр, Р.Дати сказала, что в Азербайджане может быть не все идеально, "однако идеального ничего нет": "Это не должно быть оправданием для нас. Наша обязанность не отвергать руку, протянутую страной, которая хочет продолжать углублять отношения с ЕС, ее членами, и в частности с Францией".

По словам Р.Дати, географически расположенный между Ираном и Россией и недалеко от Украины Азербайджан, демонстрирует стабильность, что заслуживает оценки: "Да, Баку долгое время находится в конфликте с Ереваном за нагорно-карабахский регион. Но можно лишь удивиться стабильности страны".