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Рашад Набиев находится с визитом в Грузии

Рашад Набиев находится с визитом в Грузии Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил Грузию.
Внешняя политика
6 июля 2022 г. 15:58
Рашад Набиев находится с визитом в Грузии
Рашад Набиев

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр вместе с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым почтил память Гейдара Алиева, возложив цветы к бюсту общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

В рамках однодневного визита Р.Набиев встретится с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области транспорта и инфраструктуры.

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Версия на английском языке Azerbaijani Minister of Digital Development and Transport arrives in Georgia 
Версия на азербайджанском языке ФотоRəşad Nəbiyev Gürcüstanda səfərdədir

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