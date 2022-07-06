Рашад Набиев находится с визитом в Грузии

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил Грузию.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр вместе с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым почтил память Гейдара Алиева, возложив цветы к бюсту общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

В рамках однодневного визита Р.Набиев встретится с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области транспорта и инфраструктуры.