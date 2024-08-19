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Рашад Меджид: Обращение Союза армян России к Путину - признак бессилия

Рашад Меджид: Обращение Союза армян России к Путину - признак бессилия Обращение Союза армян России к президенту Владимиру Путину, находящемуся с визитом в Баку, является признаком бессилия.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 19:10
Рашад Меджид: Обращение Союза армян России к Путину - признак бессилия

Обращение Союза армян России к президенту Владимиру Путину, находящемуся с визитом в Баку, является признаком бессилия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, комментируя обращение Союза армян России к президенту Владимиру Путину.

В настоящее время азербайджано-российские отношения находятся на высоком уровне, и поэтому армянское лобби должно воздерживаться от подрывных действий и авантюр для достижения своих порочных целей, понимая, что оно не сможет нанести ущерб авторитету Азербайджана и его отношениям с Россией, считает он.

"Обращение Союза армян России в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, наряду с признаком бессилия, также ясно демонстрирует оппортунизм и склонность к авантюрам армянской диаспоры в этой стране. Видимо, глава организации Ара Абрамян и его ближайшее окружение думают, что такими необоснованными призывами они смогут повлиять на позицию российского руководства и таким образом заставить Азербайджан отказаться от своей позиции", - подчеркнул Р. Меджид.

Азербайджан проводит прагматичную политику, основанную на своих национальных интересах, развивает взаимовыгодное сотрудничество со странами региона, в том числе с Россией, и не позволяет никаким внешним силам нанести ущерб этой политике, подчеркнул Р. Меджид.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Məcid: Rusiya Erməniləri İttifaqının Bakıda səfərdə olan Prezident Putinə müraciəti acizlik əlamətidir

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