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Рашад Мамедов: Армения ответит за военные преступления

Рашад Мамедов: Армения ответит за военные преступления Армянское государства и отдельные лица в рамках международного права ответят за военные преступления.
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 00:33
Рашад Мамедов: Армения ответит за военные преступления

Армянское государства и отдельные лица в рамках международного права ответят за военные преступления.

Как передает анкарское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, выступая на панели "Азербайджан после карабахской победы" в турецкой столице.

По его словам, в рамках добрососедских отношений все вопросы будут решены, чтобы не передавать будущим поколениям злобу и ненависть.

Дипломат подчеркнул, что в период нарушения территориальной целостности Азербайджана армянская сторона не только нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности, но и несет уголовную ответственность за уничтожение историко-культурных памятников Азербайджана, убийства, терроризм.

"Семь районов Азербайджана были сравнены с землей, миллионы людей пострадали от армянской агрессии", - отметил Р.Мамедов.

Он подчеркнул, что на фоне этого были проведены переговоры также с международными юридическими компаниями, имеющими большой опыт в этом направлении.

Говоря о том, что вынужденным переселенцам и азербайджанцам, насильственно депортированным из Армении, был причинен материальный и моральный ущерб, посол отметил, что оценка этого ущерба представляет собой юридический процесс.

"В настоящее время идет процесс оценки, кроме того может быть также принято политическое решение. Но те, кто пренебрегал человеческими ценностями и гуманизмом, совершал ужасные преступления против человечества, будут наказаны", - добавил Рашад Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəşad Məmmədov: Ermənistandan müharibə cinayətlərinin hesabı bir-bir soruşulacaq

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