Рания аль-Машат: Между Азербайджаном и Египтом много перспективных областей для сотрудничества

Между Азербайджаном и Египтом есть очень много перспективных областей сотрудничества.

Между Азербайджаном и Египтом есть очень много перспективных областей для сотрудничества.

Как сообщает сотрудник Report из Каира, об этом журналистам заявила исполняющая обязанности министра международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат.

"Мы очень рады принимать в Египте президента Ильхама Алиева. Египет и Азербайджан связывают очень прочные отношения. Между странами существует сотрудничество во многих перспективных областях, включая инфраструктуру, нефть и газ, ИКТ, а также фармацевтику", - сказала она.

По ее словам, еще один важный аспект сотрудничества связан с 29-ой сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Перед COP29 будет создан совместный комитет Египта и Азербайджана для более детального изучения сотрудничества. Два года назад Египет принимал у себя COP27, и существует множество сфер взаимодействия в борьбе с климатическими изменениями, в том числе в мобилизации финансовых средств международного сообщества для этих целей. Поэтому мы с нетерпением ожидаем результатов этого визита, а также надеемся на расширение сотрудничества, особенно в тех секторах, о которых я упомянула ранее", - сказала Рания аль-Машат.

Она напомнила, что во время председательства Египта в COP27 было рассмотрено много вопросов, в том числе обсуждено создание фонда возмещения ущерба. "С нетерпением ожидаем активного участия в COP29 и поздравляем народ Азербайджана с проведением климатической конференции", - сказала она.