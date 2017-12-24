Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря свой День рождения отмечает Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

Как передает Report, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил его:

"Искренне поздравляю с днем рождения дорогого старшего брата, Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева. Наши народы и Республики связывают тесные узы дружбы и братства! Основу им заложили Президенты Азербайджана и Чеченской Республики, наши отцы - Гейдар Алиев и Ахмат-Хаджи Кадыров", - написал Р. Кадыров в своем аккаунте в Mylistory.

Он признался, что с большой душевной теплотой вспоминает встречу с Ильхамом Алиевым.

"Мне очень приятно, что отношения между Азербайджаном и Чечней наполнены широкими деловыми, культурными, религиозными связями. Особенно важно, что Азербайджан и наше Отечество - Россия были и остаются добрыми соседями, братскими странами. Важность такой политики прекрасно осознавал выдающийся государственный деятель Советского Союза и Азербайджана Гейдар Алиев!", - отметил Глава Чечни.

Он пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, успехов и благополучия, а также мира и процветания азербайджанскому народу.