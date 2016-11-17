Рамиз Мехтиев принял участие в заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 16 ноября в Москве состоялось ежегодное заседание секретарей советов безопасности стран Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании обсуждались вопросы обеспечения безопасности на пространстве СНГ.

Азербайджана на заседании представили руководитель Администрации президента, секретарь Совета безопасности Рамиз Мехтиев, заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов и заведующий отделом работы с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров.

Новруз Мамедов отметил, что на заседании, посвященном 25-й годовщине создания СНГ, состоялся широкий обмен мнениями о работе, проведенной за минувший период, достигнутых результатах и дальнейших планах. Подчеркнув важность на современном этапе координированных взаимоотношений определенных стран, заместитель руководителя Администрации президента сказал: "Сегодня международные отношения чрезвычайно сложные, ситуация на международной арене меняется каждый день. Темой сегодняшнего заседания были угрозы и вызовы в современном периоде, формы борьбы с ними. На встрече, организованной на высоком уровне, многие важные вопросы были решены оперативно. Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам, представляющим очень важное значение. Выступивший на заседании руководитель Администрации президента Азербайджана, секретарь Совета безопасности Рамиз Мехтиев открыто выразил позицию Азербайджана по всем вопросам, отметил готовность нашей страны к осуществлению координированной деятельности против современных вызовов и угроз".