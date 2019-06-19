Рамиз Мехтиев принял участие в международном мероприятии по вопросам безопасности

Делегация во главе с руководителем Администрации президента Азербайджана, академиком Рамизом Мехтиевым приняла участие на 10-й международной встрече верховных представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщает Report, на прошедшей в российском городе Уфа встрече с участием делегатов из 119 стран были обсуждены вопросы обеспечения национальной безопасности и устойчивого экономико-социального развития в условиях роста гибридных угроз.

Р.Мехтиев выступил на встрече с докладом, проинформировал о мерах, принятых в нашей стране для прогнозирования, предупреждения и устранения гибридных угроз.

В повестку встречи также входит обсуждение вопросов сотрудничества в сфере чрезвычайных гуманитарных ответных мероприятий, сотрудничество в сфере международной информационной системы безопасности и борьбе с распространением террористической идеологии.

В рамках мероприятия Р.Мехтиев провел встречи с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, секретарем Высшего совета безопасности Молдовы Артуром Гуменюком и секретарем Совета безопасности Кыргызстана Дамиром Сагынбаевым.

На встречах были обсуждены вопросы сотрудничества по линии советов безопасности.