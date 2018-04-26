Рамиз Мехтиев: Необходимо объединить усилия всех государств по предотвращению деструктивной деятельности

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Сочи проходит 9-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече представлены 117 стран, в том числе и Азербайджан.

На международной встрече с участием секретарей совета безопасности ряда стран, помощников президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководителей силовых структур были обсуждены вопросы глобальной и региональной безопасности. Было доведено до внимания, что Сочинская встреча – благоприятная платформа для налаживания многостороннего сотрудничества в области международной безопасности.

Открывший встречу секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев зачитал поздравительное послание президента России Владимира Путина, проинформировал о темах, включенных в повестку дня.

На встрече нашу страну представляют руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев, помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров и заведующий сектором Администрации президента Отари Гваладзе.

Руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев выступил на 9-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с докладом на тему "Эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций". В выступлении была представлена информация о последних тенденциях, наблюдаемых в деятельности международных террористических организаций, а также подчеркнута важность объединения усилий всех государств по предотвращению этой деструктивной деятельности и отказа от политики двойных стандартов по отношению к терроризму.

В рамках мероприятия руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Николай Патрушев отметил, что за заслуги в развитии связей между Азербайджаном и Россией президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева орденом Почета. Николай Патрушев вручил распоряжение и орден Рамизу Мехтиеву.

Руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев выразил признательность за проявленное к нему президентом России высокое внимание. Он подчеркнул, что российско-азербайджанские связи динамично развиваются, между нашими странами постоянно ведется диалог, важная роль в этом деле принадлежит главам государств.

На встрече Рамиза Мехтиева с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засом были рассмотрены обстановка в мире и вопросы безопасности, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.