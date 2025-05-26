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Рамин Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства в борьбе с исламофобией

Рамин Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства в борьбе с исламофобией Рамин Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства в борьбе с исламофобией
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 11:10
Рамин Мамедов: Азербайджан выполняет свои обязательства в борьбе с исламофобией

Азербайджан выполняет свои обязательства в борьбе с исламофобией, а также борется за достижение полезных результатов.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов заявил на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: разоблачение предвзятости, разрушение стигм" в Баку.

По его словам, тенденции к исламофобии уже проявляются и в некоторых цифровых медиа.

"Тенденции исламофобии растут по всему миру, затмевая экономические и геополитические вопросы. Мы не должны останавливаться на осуждении этого, нам нужно исследовать корни, причины. Также мы должны брать пример с положительного опыта", - отметил Мамедов.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать об уничтожении сотен религиозных памятников Азербайджана за годы армянской оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov: Azərbaycan islamofobiya ilə mübarizədə özünün öhdəliklərini bilir və icra edir

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