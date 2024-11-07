Рамин Джафаров: Глобальный медиафорум в Шуше является хорошей альтернативной платформой для обмена опытом

Глобальный медиафорум в Шуше является хорошей альтернативной платформой для общения, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов международного масштаба.

Глобальный медиафорум в Шуше является хорошей альтернативной платформой для общения, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов международного масштаба.

Как передает Report, об этом заявил директор BAKU TV Рамин Джафаров на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", проходящем в Москве.

"Шушинский медиафорум собирает около тысячи журналистов, на открытии присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках мероприятия глава государства общается с представителями мировых СМИ. Форум стал уже традиционным. Будем рады видеть всех, кто заинтересован в сотрудничестве на Шушинском медиафоруме, и общаться на альтернативной площадке. Будущее именно за такими форумами, где можно общаться с коллегами, обмениваться опытом", - сказал он.

Р.Джафаров также затронул тему искусственного интеллекта (ИИ), который активно внедряется во многих сферах. Он отметил, что в рамках различных платформ было проведено много дискуссий на тему ИИ, однако в мире все еще нет однозначного мнения о его полезности в отдельных сферах.

"Фактически, когда в нашу жизнь в 1990-х годах полноценно ворвались компьютеры, мы привлекли специалистов соответствующего профиля, чтобы управлять новым устройством. Я считаю, что и сейчас нужно привлекать правильных, образованных, молодых людей, которые смогут работать с искусственным интеллектом и дискуссировать на данную тему, чтобы направить ИИ в русло помощи человечеству", - подытожил он.