Рамиль Усубов: Продолжаются меры по выявлению последователей движения "Хизмет" в Азербайджане

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов принял новоназначенного посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства внутренних дел.

Р.Усубов поздравил дипломата с назначением, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности для расширения связей между дружественными странами и братскими народами.

Министр внутренних дел заявил, что связи между нашими странами, названными общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым "Одной нацией, двумя государствами", развиваются по восходящей линии и напомнил слова "Радость Азербайджана - наша радость, горе - наше горе", сказанные основателем турецкого государства Мустафой Кямалом Ататюрком, годовщина смерти которого вчера отмечалась.

Было отмечено, что сегодня под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране воцарилась стабильность, являющаяся одним из основных факторов, доказывающих ускоренное развитие Азербайджана в последние годы.

Министр заявил, что, по распоряжению президента Азербайджана, сразу после событий, произошедших 15 июля в Турции, были приняты меры, направленные на выявление действующих в различных областях и структурах последователей движения "Хизмет". Было отмечено о возбуждении 12 августа текущего года уголовного дела и мерах, осуществляемых оперативно-следственной группой, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и Службы госбезопасности.

На встрече также коснулись интересующих стороны вопросов.