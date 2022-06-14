Рамиль Усубов: Шушинская декларация является обеспечением региональной и глобальной безопасности

"Шушинская декларация является «дорожной картой» совместных действий в обеспечении региональной и глобальной безопасности и постоянно требует новых подходов. Предпринимаемые в этом направлении меры, намеченные цели постоянно совершенствуются в соответстви

"Шушинская декларация является "дорожной картой" совместных действий в обеспечении региональной и глобальной безопасности и постоянно требует новых подходов. Предпринимаемые в этом направлении меры, намеченные цели постоянно совершенствуются в соответствии с ростом государственности Азербайджана и Турции".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

"Сейчас Турция вносит свой вклад в глобальную безопасность на обширной географической территории от Сирии до Ливии, от Средиземного моря до Мирового океана, проводит в этих жарких регионах миротворческую миссию своим военно-политическим присутствием. Азербайджанская Республика также эффективно борется с глобальным терроризмом и транснациональной преступностью, являющимися основными угрозами международной безопасности, мирно действует со своим воинским контингентом в различных зонах конфликтов. То есть обе страны имеют исключительные заслуги в обеспечении глобальной безопасности.

Я просто хотел бы обратить внимание на один факт. Во всех трех письмах, адресованных президенту страны за последние три месяца, Джозеф Байден подчеркивал решающую роль Азербайджана в стабилизации безопасности в мире, особенно в Европе. Такие взгляды постоянно высказываются на самом высоком международном уровне. Несомненно, это результат реализации концепции безопасности Президента Ильхама Алиева с большой дальновидностью и мудростью", - сказал Рамиль Усубов.