О нас

Рамиль Усубов: Шушинская декларация является обеспечением региональной и глобальной безопасности

Рамиль Усубов: Шушинская декларация является обеспечением региональной и глобальной безопасности "Шушинская декларация является «дорожной картой» совместных действий в обеспечении региональной и глобальной безопасности и постоянно требует новых подходов. Предпринимаемые в этом направлении меры, намеченные цели постоянно совершенствуются в соответстви
Внешняя политика
14 июня 2022 г. 04:23
Рамиль Усубов: Шушинская декларация является обеспечением региональной и глобальной безопасности

"Шушинская декларация является "дорожной картой" совместных действий в обеспечении региональной и глобальной безопасности и постоянно требует новых подходов. Предпринимаемые в этом направлении меры, намеченные цели постоянно совершенствуются в соответствии с ростом государственности Азербайджана и Турции".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

"Сейчас Турция вносит свой вклад в глобальную безопасность на обширной географической территории от Сирии до Ливии, от Средиземного моря до Мирового океана, проводит в этих жарких регионах миротворческую миссию своим военно-политическим присутствием. Азербайджанская Республика также эффективно борется с глобальным терроризмом и транснациональной преступностью, являющимися основными угрозами международной безопасности, мирно действует со своим воинским контингентом в различных зонах конфликтов. То есть обе страны имеют исключительные заслуги в обеспечении глобальной безопасности.

Я просто хотел бы обратить внимание на один факт. Во всех трех письмах, адресованных президенту страны за последние три месяца, Джозеф Байден подчеркивал решающую роль Азербайджана в стабилизации безопасности в мире, особенно в Европе. Такие взгляды постоянно высказываются на самом высоком международном уровне. Несомненно, это результат реализации концепции безопасности Президента Ильхама Алиева с большой дальновидностью и мудростью", - сказал Рамиль Усубов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: “Şuşa Bəyannaməsi regional, qlobal təhlükəsizliyin təminində birgə fəaliyyətin "yol xəritəsi"dir”

Экслюзивные новости

Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi