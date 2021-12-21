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Рамиль Усубов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере безопасности

Рамиль Усубов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере безопасности "Целью визита, состоявшегося по приглашению генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Сейфуллы Гаджимуфтуоглу, было развитие сотрудничества между соответствующими структурами обеих стран в соответствии с положениями Шушинской д
Внешняя политика
21 декабря 2021 г. 10:01
Рамиль Усубов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере безопасности
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"Целью визита, состоявшегося по приглашению генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Сейфуллы Гаджимуфтуоглу, было развитие сотрудничества между соответствующими структурами обеих стран в соответствии с положениями Шушинской декларации, обсуждение актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. По поручению президента Азербайджана я обсудил с коллегой самые актуальные вопросы межгосударственной и региональной безопасности".

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в официальном интервью прессе.

Он отметил, что в ходе визита была проведена широкая дискуссия о ситуации и перспективах в сфере реализации обязательств, вытекающих из положений документа: "На встречах было подчеркнуто, что связи между нашими братскими странами в политической, экономической, правовой сферах и в области безопасности находятся на самом высоком уровне, служат укреплению мира и спокойствию в регионе. По нашему общему мнению, братские и дружеские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом внесли большой вклад в сотрудничество между двумя странами".

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov Azərbaycan və Türkiyənin təhlükəsizlik sahəsindəki əməkdaşlığından danışıb

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