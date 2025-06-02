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Рамиль Усубов: Мировые процессы создают угрозы безопасности и стабильности

Рамиль Усубов: Мировые процессы создают угрозы безопасности и стабильности Рамиль Усубов: Мировые процессы создают угрозы безопасности и стабильности
Внешняя политика
2 июня 2025 г. 11:21
Рамиль Усубов: Мировые процессы создают угрозы безопасности и стабильности

В Москве прошла 13-я международная встреча высокопоставленных представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой приняла участие делегация Азербайджана во главе с секретарем Совета безопасности Рамилем Усубовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

В своем выступлении Усубов отметил, что стремительные процессы в мире порождают новые вызовы и угрозы глобальной безопасности и стабильности. Усубов рассказал о важности международного сотрудничества, подчеркнув роль Азербайджана в формировании устойчивой среды безопасности в регионе и за его пределами под руководством президента Ильхама Алиева.

В рамках форума обсуждались защита критической информационной инфраструктуры от террористических атак, борьба с интернет-мошенничеством, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: Dünyada baş verən proseslər təhlükəsizlik və sabitliyə təhdidlər yaradır

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