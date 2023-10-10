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Рамиль Усубов: Каждый потерянный для подписания мира день приводит Армению к большим потерям

Рамиль Усубов: Каждый потерянный для подписания мира день приводит Армению к большим потерям Каждый упущенный день до подписания мирного договора с Азербайджаном приближает Армению к еще большим потерям.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 09:53
Рамиль Усубов: Каждый потерянный для подписания мира день приводит Армению к большим потерям

Каждый потерянный день, пока не подписан мирный договор с Азербайджаном, приближает Армению к еще большим потерям.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

Р.Усубов отметил, что наибольшие потери от канувшего в историю "нагорно-карабахского конфликта" понес и до сих пор несет именно армянский народ, в целом Республика Армения.

По его словам, лидеры Армении обрекли страну на большие лишения и глубокий кризис: "Политический хаос, экономический и социальный упадок, коррумпированный государственный аппарат, разгромленная армия и позорное поражение, наконец, гражданский конфликт, массовая миграция за границу и другие подобные факторы, отражающие трагедии армянского народа, свидетельствуют о том, что Армения уже находится на грани безвозвратного окончательного краха. Призывы армянской общественности открыть новую страницу в истории страны вселяют надежду на то, что Армения все же будет стремиться к скорейшему подписанию мирного договора", - говорится в статье.

Р.Усубов подчеркнул, что каждый упущенный для подписания мирного договора с Азербайджаном день приближает Армению к еще большим потерям.

"Завершение процесса делимитации и демаркации границ, подписание мирного договора сейчас необходимо в большей степени Армении. Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность, наши границы взяты под полный контроль", - отмечается в статье.

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Версия на английском языке Ramil Usubov: Every day lost until signing of the peace treaty brings Armenia closer to greater losses
Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: "Sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər itirilən hər gün Ermənistanı daha böyük itkilərə yaxınlaşdırır"

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