Секретарь Совбеза АР: Азербайджан предпринимает конкретные действия для защиты суверенных прав народов

Региональный прогресс, сотрудничество и безопасность в регионе во многом определяются феноменом Азербайджана как основного регулирующего фактора.

Региональный прогресс, сотрудничество и безопасность в регионе во многом определяются феноменом Азербайджана как основного регулирующего фактора.

Как сообщает Report , об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Он подчеркнул, что реалии, созданные Победой, инициировали новые подходы и современные вызовы не только на Кавказе, но и в различных областях евразийского пространства:

"Система мира, развития и безопасности, созданная в нашей стране и на Кавказе, является важным вкладом в глобальный контекст. Любые процессы, связанные с Азербайджаном, признанным авторитетным государством и лидером на международной арене, естественным образом привлекают внимание на мировом уровне и оказывают значительное воздействие.

В то же время независимая политика Азербайджана и его Лидера вызывает обеспокоенность и недовольство у определенных внешних кругов, групп и даже отдельных государств. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан своими действиями сдвинул крупные пласты на мировой арене. Однако огромный авторитет и доверие, завоеванные нашей страной благодаря вкладу в решение глобальных проблем в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что большинство государств и народов поддерживают продолжение этой независимой политики".

В своей статье Р. Усубов также отметил, что проблемы в области глобальной безопасности в последние годы приобрели более масштабный характер:

"Социальные кризисы, экономический спад, гражданские конфликты, политические разногласия и даже экологические катастрофы по своим последствиям эквивалентны кровопролитным войнам и представляют собой серьезные угрозы для безопасности государств и народов. В современной системе безопасности все эти факторы рассматриваются как угрозы одного уровня, и их взаимосвязь, приводящая к цепной реакции, очевидна.

Количество стран, которые до сих пор подвергаются влиянию внешних сил через "цветные революции", новую форму экспансии и колониальную политику, достаточно велико. Азербайджан занимает активную позицию в этом процессе, выступая за защиту суверенных прав народов и государств. В то же время в нашей стране проводятся различные мероприятия и создаются координационные центры с участием представителей малых государств, иностранных организаций и политических партий, борющихся против колониальной политики известных сверхдержав".

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что деятельность Азербайджанской Республики, чья роль в международной системе безопасности с каждым днем становится все более значимой, на новом историческом этапе не ограничивается рамками одной страны.

"Председательство Азербайджана в Совете Безопасности ООН и Движении неприсоединения, а также инициативы, направленные на обеспечение взаимовыгодного сотрудничества на международной арене, встречают высокий уровень уважения.

Одним из глобальных источников угроз остается экологический кризис, ставший бедствием для человечества. Наиболее успешным результатом инициатив Азербайджана по решению этой проблемы, вызванной изменением климата, станет проведение в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Проведение такого престижного международного мероприятия, которое по своему значению приравнивается к Генеральной Ассамблее ООН, именно в этом месяце в Баку является очередным проявлением большого доверия к Азербайджану", - добавил Р. Усубов.