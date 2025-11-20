Рамиль Гасан: ТЮРКПА готова оказать всестороннюю поддержку Северному Кипру

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) готова оказать всестороннюю поддержку Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Рамиль Гасан на встрече с премьер-министром Северного Кипра Уналом Устелем.

В ходе встречи Рамиль Гасан отметил, что сотрудничество между ТРСК и ТЮРКПА развивается динамично и приносит ощутимые результаты.

Он подчеркнул, что Ассамблея планирует на 2026 год важные, стратегические и масштабные инициативы и выразил надежду на активное участие делегации Северного Кипра в их реализации.

Унал Устель, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество между ТЮРКПА и ТРСК будет последовательно расширяться, а поддержка - усиливаться.