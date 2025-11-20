Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Рамиль Гасан: ТЮРКПА готова оказать всестороннюю поддержку Северному Кипру

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 10:16
    Рамиль Гасан: ТЮРКПА готова оказать всестороннюю поддержку Северному Кипру

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) готова оказать всестороннюю поддержку Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Рамиль Гасан на встрече с премьер-министром Северного Кипра Уналом Устелем.

    В ходе встречи Рамиль Гасан отметил, что сотрудничество между ТРСК и ТЮРКПА развивается динамично и приносит ощутимые результаты.

    Он подчеркнул, что Ассамблея планирует на 2026 год важные, стратегические и масштабные инициативы и выразил надежду на активное участие делегации Северного Кипра в их реализации.

    Унал Устель, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество между ТЮРКПА и ТРСК будет последовательно расширяться, а поддержка - усиливаться.

    ТюркПА ТРСК Рамиль Гасан
    Фото
    Ramil Həsən: TÜRKPA Şimali Kiprə gələcək fəaliyyətində dəstək göstərməyə hazırdır
    Фото
    Ramil Hasan: TURKPA ready to support TRNC in its future activities

    Последние новости

    11:32

    В Сабирабаде проходит региональная конференция по проблеме политизации религии

    Религия
    11:29

    С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

    В регионе
    11:14

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    11:09

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    11:08

    В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения

    Происшествия
    11:07

    В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    11:01

    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    11:01

    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    Энергетика
    10:57

    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    Лента новостей