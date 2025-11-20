Рамиль Гасан: ТЮРКПА готова оказать всестороннюю поддержку Северному Кипру
Внешняя политика
- 20 ноября, 2025
- 10:16
Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) готова оказать всестороннюю поддержку Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Рамиль Гасан на встрече с премьер-министром Северного Кипра Уналом Устелем.
В ходе встречи Рамиль Гасан отметил, что сотрудничество между ТРСК и ТЮРКПА развивается динамично и приносит ощутимые результаты.
Он подчеркнул, что Ассамблея планирует на 2026 год важные, стратегические и масштабные инициативы и выразил надежду на активное участие делегации Северного Кипра в их реализации.
Унал Устель, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество между ТЮРКПА и ТРСК будет последовательно расширяться, а поддержка - усиливаться.
