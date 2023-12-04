Рамиль Азизов: ANAMA заинтересовано в сотрудничестве с международными организациями

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) заинтересовано в сотрудничестве с международными организациями в сфере разминирования.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) заинтересовано в сотрудничестве с международными организациями в сфере разминирования.

Как сообщает Report, об этом сказал глава управления по просвещению, международным отношениям и связям с общественностью ANAMA Рамиль Азизов, выступая на мероприятии "Солидарность с пострадавшими от мин на Южном Кавказе: важный столп стратегии по ликвидации мин и их последствий" в Баку.

По его словам, международное сотрудничество помогает поближе ознакомиться с инновациями в этой сфере и провести обмен опытом.

"ANAMA сотрудничает с различными международными институтами. Мы продолжим прилагать усилия для дальнейшего расширения этих связей", - сказал Азизов.

Он добавил, что саперы ANAMA уже очистили 110 гектаров территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов: "Агентство имеет достаточно большой опыт в сфере разминирования. После 44-дневной Отечественной войны было обнаружено и обезврежено более 18 тыс. противотанковых, более 30 тыс. противопехотных мин, свыше 56 тыс. неразорвавшихся боеприпасов".