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    ​Рамазан Абдулатипов предложил создать Центр дагестанской культуры в Баку

    Глава Дагестана также выступил с идеей о создании учебника по изучению родного языка для нацменьшинств Азербайджана

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Необходимо создать совместную группу азербайджанских и дагестанских экспертов по разработке и изданию учебников по изучению родного языка для нацменьшинств Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на встрече с проживающими в Азербайджане соотечественниками в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку.

    "Учебники необходимо разработать с учетом языка, культуры и истории Азербайджана", - заявил Р.Абдулатипов.

    Он предложил создать Центр дагестанской культуры в Азербайджане и всестороннюю помощь в  реализации этой идеи.

    Наряду с этим глава республики выразил надежду на восстановление железнодорожного рейса по маршруту Баку-Дербент с целью развития туристического потенциала обеих стран.

    В свою очередь государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев отметил, что "Дни дагестанской культуры в Баку - это хорошая возможность и идея для духового, интеллектуального морального сближения наших народов". Госсоветник напомнил, что в рамках Года мультикультурализма, объявленного президентом Азербайджана, в  стране  проводятся различные мероприятия.

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