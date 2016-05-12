​Рамазан Абдулатипов предложил создать Центр дагестанской культуры в Баку

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Необходимо создать совместную группу азербайджанских и дагестанских экспертов по разработке и изданию учебников по изучению родного языка для нацменьшинств Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на встрече с проживающими в Азербайджане соотечественниками в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку.

"Учебники необходимо разработать с учетом языка, культуры и истории Азербайджана", - заявил Р.Абдулатипов.

Он предложил создать Центр дагестанской культуры в Азербайджане и всестороннюю помощь в реализации этой идеи.

Наряду с этим глава республики выразил надежду на восстановление железнодорожного рейса по маршруту Баку-Дербент с целью развития туристического потенциала обеих стран.

В свою очередь государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев отметил, что "Дни дагестанской культуры в Баку - это хорошая возможность и идея для духового, интеллектуального морального сближения наших народов". Госсоветник напомнил, что в рамках Года мультикультурализма, объявленного президентом Азербайджана, в стране проводятся различные мероприятия.