Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе

На данный момент двусторонние связи и сотрудничество между Азербайджаном и Республикой Дагестан набирают новую силу, значимый вклад в развитие этих отношений внес бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который занимал эту должность с 2013 года по 201

На данный момент двусторонние связи и сотрудничество между Азербайджаном и Республикой Дагестан набирают новую силу. Значимый вклад в развитие этих отношений внес бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который занимал эту должность с 2013 года по 2017 год.

В интервью Report Рамазан Гаджимурадович рассказал о развитии двусторонних отношений, выразил свое мнение о Второй карабахской войне, о возобновлении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, и многое другое.

- До 17 июля 2023 года вы были Постоянным представителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на данный момент?

- После возвращения из Саудовской Аравии я выпустил книгу "Сто вершин Расула Гамзатова", посвященную столетию великого поэта, мыслителя, философа. На данный момент я работаю профессором в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Одновременно являюсь и директором научно-методического центра по исследованию традиционной культуры и традиционных ценностей, а также являюсь председателем Каспийского международного интеграционного клуба

"Север-Юг".

- Как вы можете прокомментировать двусторонние связи между Азербайджаном и Республикой Дагестан на данный момент?

- Вы знаете, когда я стал главой Дагестана, фактически не было рабочих проектов между Азербайджаном и Дагестаном. Я и президенту России Владимиру Путину говорил о том, что надо уделить внимание сотрудничеству с пограничными государствами, с которыми мы находились исторически в едином экономическом, культурном пространстве. И когда мы встречались с Ильхамом Гейдаровичем, мы также обсуждали этот вопрос.

Ильхам Гейдарович внес огромный вклад в празднование 2000-летия города Дербент, он выделил более 600 миллионов рублей на реализацию проекта по подготовке юбилея города. В частности, был оформлен сквер и установлен бюст Гейдара Алиева, был приведен в порядок парк Низами и т.д.

Относительно реальных экономических проектов - нам удалось заложить основы реализации проектов в области сельского хозяйства и логистики. Многое делает в этом плане и нынешний глава Дагестана Сергей Алимович Меликов. Азербайджан является хорошим партнером Дагестана по многим вопросам и, конечно, надо более активно развивать экономические, культурные отношения. Когда я работал министром по делам национальностей России, мы с Аббасом Аббасовым в Хачмазе подписали специальное соглашение о жизни дагестанской диаспоры в Азербайджане и наоборот азербайджанской диаспоры в Дагестане.

- Какую роль играет дагестанский фактор в развитии азербайджано-российских отношений?

- Вообще Дагестан должен быть центральной частью развития азербайджано-российских отношений. Тем более у нас очень близкие исторические связи. Следует подчеркнуть, что очень хорошие отношения были и между Гейдаром Алиевым с Владимиром Путиным, и сейчас эти доброжелательные и дружественные отношения поддерживает Ильхам Алиев. Самые тяжелые вопросы, в частности, касающиеся Карабаха, наши руководители решают совместно, согласованно. Кроме того, некоторые сегодня говорят о том, что Россия предала Армению, но на самом деле Россия всегда выступала и выступает в роли надежного посредника между Азербайджаном и Арменией.

- Победа Азербайджана во Второй карабахской войне, открыла новую страницу для развития региона Южного Кавказа, какое это значение имеет для республик Северного Кавказа?

- Напряженность вокруг карабахского вопроса началась, когда я еще работал консультантом в ЦК КПСС СССР. И тогда, и сейчас это были не столько действия самих армян, проживающих в Карабахе, а сколько диаспор армян в США, во Франции т.д. И сейчас мы также наблюдаем за тем, как США, Франция вмешиваются в нормализацию отношений между двумя странами. Героическими усилиями Ильхама Алиева и народа Азербайджана эта проблема уже решена. И армянская сторона признала, что Карабах является частью Азербайджана. Я помню, как Гейдар Алиев переживал за отсутствие ресурсов для того, чтобы вовремя решить эту проблему, а армянской стороне всегда помогала огромная диаспора со всего мира. По завещанию своего отца Ильхам Алиев накапливал ресурсы и силы, он очень грамотно решил этот большой вопрос и обрел очень много друзей. Большая поддержка была со стороны России, Турции. Благодаря таланту, мужеству и дипломатии Ильхама Алиева удалось решить эту тяжелейшую проблему. Я давно в политике и всегда слежу за многими политиками, особенно за теми, к кому я неравнодушен. Я многие годы следил за политикой Ильхама Алиева, и за эти годы он не допустил ни одной ошибки ни в одном слове. Победа в Карабахской войне – великая победа. Эта победа должна принести мир и армянам, если они этой возможностью воспользуются. Важно понять, что конфликт завершен! Относительно значения этой победы для республик Северного Кавказа: я не хочу сталкивать религиозные факторы, но вместе с тем почти все северокавказские народы переживали за Азербайджан. Это не потому, что они враги Армении, просто они видели на чьей стороне находится истина.

- Считаете ли вы, что сейчас стороны должны мобилизовать усилия для достижения прочного мира?

- Считаю, что надо воспользоваться обстановкой как можно скорее и подписать долгосрочный мирный договор между Азербайджаном и Арменией. У президента Ильхама Алиева очень верная позиция в этом направлении. Армянским диаспорам надо перестать издеваться над своим народом и над Кавказом в целом. Кавказу нужен мир. В этой связи я представил Ильхаму Гейдаровичу проект "Цивилизационные основы регулирования этнических и религиозных конфликтов на Кавказе". Я думаю, что это также важно в контексте кавказско-российских отношений. Для развития стран Южного Кавказа важно сохранять старые экономические и культурные связи, прежде всего, с Россией.

- Каким образом Азербайджан и Дагестан могут сотрудничать для решения экологических проблем Каспийского моря?

- На самом деле экологических проблем в Каспийском море очень много. Несмотря на то, что было подписано коммюнике по итогам каспийского саммита, к сожалению, я не вижу, чтобы по-настоящему приступали к реализации его положений. Кроме того, надо приложить усилия для того, чтобы Каспий еще больше работал во благо развития наших стран и народов. Следует подчеркнуть, что Азербайджан достаточно грамотно и активно работает по Каспию. Но все же Каспием и прикаспийскими государствами не занялись. Нужна комплексная, согласованная программа в целом Каспийского региона. Может быть даже с единой дирекцией. Нужно работать согласованно с учетом интересов каждого и всех. Давно пора наладить морской пассажирский транспорт, это очень выгодно, огромные возможности не используются. Каспий – богатейшее озеро, которое может и должно сыграть огромную роль в жизни наших народов и стран.