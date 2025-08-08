О нас

Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку

Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку Российская атака на нефтебазу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенную в Одесской области Украины, является частью усиливающейся в последние месяцы политики давления на Баку.
Внешняя политика
8 августа 2025 г. 22:42
Российская атака на нефтебазу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенную в Одесской области Украины, является частью усиливающейся в последние месяцы политики давления на Баку.

Об этом заявил Report главный консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Метин Мамедли.

Он отметил, что атака, осуществленная беспилотниками "Шахед", не может считаться случайной: "Это шаг, направленный конкретно против Азербайджана. Это часть политики давления России, которая усилилась в последние месяцы против нашей страны".

Эксперт подчеркнул, что этим Россия демонстрирует свою обеспокоенность независимой внешней политикой Азербайджана, в том числе в сфере энергетики:

"В последние месяцы Россия последовательно предпринимает определенные шаги, направленные против Азербайджана. Это в итоге приводит к напряженности в отношениях между двумя странами и возникновению серьезных проблем. Однако нужно понимать, что оказываемое давление, в какой бы форме оно ни было, не даст результата. Азербайджан тверд и решителен в своей позиции. Политика нашей страны не направлена против какой-либо страны, а основана исключительно на реализации национальных интересов. Победоносный Азербайджан силен и прав. Независимо от территориальной площади, ни одно государство не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз, и чем скорее правящие круги в России это поймут, тем лучше будет для них самих".

Напомним, что в ночь на 8 августа Вооруженные силы России атаковали "Шахедами" нефтебазу SOCAR, расположенную в Одесской области Украины. Удары БПЛА вызвали пожар и повредили трубопровод, по которому транспортировалось дизельное топливо. В результате ударов 4 человека получили тяжелые ранения.

Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Odessada SOCAR-ın bazasına raket zərbəsi Moskvanın Azərbaycana qarşı təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir - RƏY

