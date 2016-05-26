​Раймонд Вейонис: Латвия высоко оценивает открытый политический диалог с Азербайджаном

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Латвия, как твердый сторонник усиления отношений между ЕС и Азербайджаном, верит, что сотрудничество в рамках Восточного партнерства должно быть продолжено. Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью журналу The Business Year .

"Латвия высоко оценивает открытый и конструктивный политический диалог с Азербайджаном. Интенсивность нашего диалога доказывается тем фактом, что наши министры иностранных дел, экономики, благосостояния, транспорта и обороны находятся в контакте на постоянной основе", - отметил Р.Вейонис.

По словам президента, также Латвия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном и в сфере образования. Он подчеркнул, что сезонные прямые авиаполеты являются важным элементом сближения стран, который увеличивает контакты между людьми напрямую. "Кроме того, азербайджанская община в Латвии, служащая мостом между двумя государствами, стала неотъемлемой частью латвийского общества", - подчеркнул Р.Вейонис.

Комментируя вопрос о товарообороте, глава государства указал, что в 2015 году основными группами латвийских товаров для экспорта в Азербайджан были домашний скот и продукция животноводства, пищевые продукты, продукция машиностроения и электротехника, а также продукция химиндустрии и фармацевтика.

"Основные группы товаров для импорта из Азербайджана включают пищевые продукты - алкогольные напитки прежде всего, а также машины и оборудование - в основном, телефоны", - сообщил президент.

Он указал, что статистические данные по торговле между двумя странами в 2014 году показали положительную динамику - товарооборот между странами увеличился на 8,8%, достигнув 26,57 млн. евро (29,61 млн. долларов США), в то время как оборот торговли услугами достиг 6,33 млн. евро (7,05 млн. долларов США).

Президент Латвии отметил, что Азербайджан является сегодня важным партнером ЕС в энергетическом и транзитном секторах. По его словам, Латвия высоко оценивает роль Азербайджана в ряде энергопроектов, таких как TAP, TANAP и других.

"Латвия, как твердый сторонник усиления отношений между ЕС и Азербайджаном, верит, что сотрудничество в рамках Восточного партнерства должно быть продолжено. Фокусирование работы на выполнении решений, принятых на саммите Восточного партнерства в Риге, и движение вперед по углублению принципа дифференциации очень важны", - заявил глава государства в интервью изданию.

По его словам, необходимо использовать индивидуальный подход к каждой стране с учетом уровня амбиций данной страны в направлении сотрудничества с ЕС. Р.Вейонис отметил, что требуется обновление нормативно-правовой базы между ЕС и Азербайджаном.