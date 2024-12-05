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Раймон Бонден: На ​​международной арене имеется много предрассудков и заблуждений в отношении Азербайджана

Раймон Бонден: На ​​международной арене имеется много предрассудков и заблуждений в отношении Азербайджана 16:48
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 17:49
Раймон Бонден: На ​​международной арене имеется много предрассудков и заблуждений в отношении Азербайджана

На международной арене существует большое число предрассудков и заблуждений в отношении Азербайджана. Это необходимо пресечь, показывая реальную ситуацию в Азербайджане.

Как сообщает Report, такое мнение высказал председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО Раймон Бонден на панельной сессии "Восстановление и защита культурного наследия" в рамках II международной конференция "Право на возвращение: продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", организованной Общиной Западного Азербайджана.

Он отметил, что наследие является богатством, которое делает народ нацией, и иногда определенные силы могут использовать его как средство провокации:

"Например, армяне сами разрушили церковь в Шуше во время оккупации города, но представили это как дело рук азербайджанцев. Позже они утверждали, что Азербайджан якобы изменил ее внешний вид, в то время как ее вид оставался нетронутым".

Спикер подчеркнул, что армяне мечети на оккупированных азербайджанских территориях использовали как хлев. Он также отметил минную проблему на освобожденных территориях Азербайджана.

По мнению Бондена, необходимо привлечь международные организации к сохранению историко-культурного наследия в Карабахе:

"В Карабахе есть две пещеры, и эта территория имеет большое историческое значение. Здесь речь идет не только об истории Азербайджана, но и об истории всего человечества".

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Версия на азербайджанском языке Raymond Bondin: Beynəlxalq arenada Azərbaycanla bağlı qərəz, yanlış fikir çoxdur

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