Раис Татарстана поздравил Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

Раис Республики Татарстан Российской Федерации, председатель Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Рустам Минниханов направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как передает Report , в поздравительном послании говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Желаю Вам, опытному общественно-политическому и государственному деятелю, неизменно плодотворной работы на ответственном посту, успехов в решении многогранных задач по всестороннему развитию Азербайджанской Республики.

Пусть созидательный труд во благо родной страны и все достигнутые цели приносят Вам заслуженное удовлетворение, а поддержка азербайджанского народа вдохновляет и дает силы для реализации новых полезных идей и перспективных проектов.

С пожеланиями доброго здоровья, счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким".