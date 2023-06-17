Раис Татарстана проинформирован о работах, проводимых в Восточно-Зангезурском экономическом районе

Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, прибывшего 17 июня с визитом в Азербайджан, проинформировали о работе, проводимой в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

17 июня прибывшему с визитом в Азербайджанскую Республику Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову была предоставлена информация о работах, проводимых в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Восточно-Зангезурском экономическом районе Вахид Гаджиев выступил с презентацией о работах, реализуемых в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Сначала Раису Татарстана была предоставлена информация о Зангиланском международном аэропорте. Было сообщено, что открытие аэропорта состоялось 20 октября 2022 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Аэропорт может принимать все виды воздушных судов, в том числе тяжелые широкофюзеляжные транспортные самолеты. Терминал международного аэропорта, отвечающего современным требованиям, может обслуживать 200 пассажиров в час.

Было отмечено, что общая площадь территории Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, составляет 2580 квадратных километров. Численность бывших вынужденных переселенцев из этих регионов составляет 152 тысячи 200 человек. В соответствии с I Государственной программой Великого возвращения начат процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. В настоящее время в село Агалы Зангиланского района вернулись 86 семей в составе 420 человек. В целом, в 2022-2026 годах запланировано строительство районных центров Джебраила, Губадлы и Зангилана, 5 поселков, 24 сел и переселение в рамках первого этапа Великого возвращения 41 тысячи 277 человек.

Было доведено до внимания, что работы по разминированию территорий продолжаются беспрерывно. На сегодняшний день в Губадлинском районе от мин очищено 80 тысяч гектаров (4,5 процента), в Джебраильском районе – 105 тысяч гектаров (18,3 процента) и в Зангиланском районе – 73 тысячи гектаров (9,8 процента). В этих районах обнаружено 3278, 14 803 и 2487 мин и неразорвавшихся боевых боеприпасов соответственно.

Было отмечено, что в Восточно-Зангезурском экономическом районе строятся 5 автомобильных дорог общей протяженностью 323 километра и железная дорога протяженностью 111,4 километра. Кроме того, здесь создаются 4 подстанции, 5 малых гидроэлектростанций общей мощностью 42,6 МВт, солнечная электростанция «Шафаг» мощностью 240 МВт.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также был проинформирован о работах, проводимых в промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина». Было сообщено, что предприниматели проявляют большой интерес к промышленному парку, охватывающему площадь 200 га. В качестве резидентов парка уже зарегистрировано 5 субъектов предпринимательства, а в качестве нерезидента зарегистрирован 1 субъект предпринимательства. В результате реализации этих проектов в промышленный парк будет инвестировано в общей сложности 32,7 миллиона манатов.