Рахмон: Встречи в Баку прошли в конструктивной и доверительной атмосфере

Неповторимый облик столицы Азербайджана является воплощением динамичного социально-экономического развития страны и устойчивого роста благосостояния азербайджанского народа.

Неповторимый облик столицы Азербайджана является воплощением динамичного социально-экономического развития страны и устойчивого роста благосостояния азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Наши сегодняшние встречи прошли в конструктивной и доверительной атмосфере, характерной таджикско-азербайджанским отношениям дружбы и сотрудничества. В ходе переговоров мы обстоятельно обсудили весь комплекс взаимоотношений двух стран. Достигли ряда важных договоренностей, которые значительно укрепляют базовую основу их долгосрочного развития", - заявил президент Таджикистана.

Эмомали Рахмон также отметил важность поддержания регулярного политического диалога на всех уровнях.

"В Таджикистане высоко ценят личный вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений наших стран", - добавил он.

По его словам, во время переговоров особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан.