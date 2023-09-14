Рахмон: Участие президента Азербайджана поспособствует развитию связей между двумя странами

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя на 5-ой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе поспособствует развитию отношений с Таджикистаном.

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя на 5-ой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе поспособствует развитию отношений с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на двусторонней встрече с азербайджанским коллегой.

"Участие главы Азербайджана в работе мероприятия глав государств Центральной Азии станет фактором развития отношений между двумя странами", - констатировал он.

На встрече стороны обсудили сотрудничество Таджикистана и Азербайджана и сфокусировали внимание на выполнении договоренностей, достигнутых в ходе визита Алиева в Душанбе в апреле 2023 года.

Кроме того, президенты обсудили укрепление связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие во встрече в качестве почетного гостя.

Напомним, саммит президентов стран Центральной Азии пройдет 14-15 сентября в Душанбе. Там главы правительств региона обсудят эффективность выполнения текущих соглашений, а также подпишут новые договоры.