Рахмон: Таджикистан желает видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим регионом

Таджикистан желает видеть регион Южного Кавказа стабильным и процветающим регионом.

Таджикистан желает видеть регион Южного Кавказа стабильным и процветающим.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом таджикский лидер Эмомали Рахмон сказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Рахмон поздравил своего коллегу Ильхама Алиева с успешным проведением Саммита специальной Программы ООН (СПЕКА) и высоко оценил вклад Азербайджана в продвижение данной программы.

В ходе встречи президент Таджикистана дал высокую оценку доверительным отношениям между странами на всех уровнях.