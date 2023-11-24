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Рахмон: Таджикистан желает видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим регионом

Рахмон: Таджикистан желает видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим регионом Таджикистан желает видеть регион Южного Кавказа стабильным и процветающим регионом.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 14:22
Рахмон: Таджикистан желает видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим регионом

Таджикистан желает видеть регион Южного Кавказа стабильным и процветающим.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом таджикский лидер Эмомали Рахмон сказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Рахмон поздравил своего коллегу Ильхама Алиева с успешным проведением Саммита специальной Программы ООН (СПЕКА) и высоко оценил вклад Азербайджана в продвижение данной программы.

В ходе встречи президент Таджикистана дал высокую оценку доверительным отношениям между странами на всех уровнях.

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Версия на английском языке Rahmon: Tajikistan wants to see South Caucasus as prosperous region
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: “Tacikistan Cənubi Qafqazı sabit və firavan region kimi görmək istəyir”

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