Рахмон: С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений

С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений.

С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил сегодня по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он поблагодарил президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за радушный прием и братское гостеприимство.

"В целях продолжения нашего конструктивного диалога, с большим удовольствием пригласил моего дорогого друга и брата Ильхама Гейдаровича Алиева посетить с визитом Таджикистан", - заявил Э. Рахмон.