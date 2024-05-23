О нас

Рахмон: С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений

Рахмон: С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений.
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 13:43
Рахмон: С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений

С оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил сегодня по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он поблагодарил президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за радушный прием и братское гостеприимство.

"В целях продолжения нашего конструктивного диалога, с большим удовольствием пригласил моего дорогого друга и брата Ильхама Гейдаровича Алиева посетить с визитом Таджикистан", - заявил Э. Рахмон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rahmon optimistic about prospects for Tajik-Azerbaijani relations development
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: Tacikistan-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf perspektivlərinə nikbin baxırıq

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi