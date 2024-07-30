Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни

В интервью Report посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране, поделился итогами своей работы, рассказал об основных достижениях в развитии двусторонних отношений и значительных успехах, которых

На протяжении последних нескольких лет двусторонние отношения между Азербайджаном и Польшей достигли высокого уровня партнерства. Обе страны активно работают над укреплением экономических и политических связей, что способствует взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах.

На политическом уровне Азербайджан и Польша также активно сотрудничают в международных организациях и на различных форумах. Баку и Варшава согласовывают свои позиции по ключевым вопросам, что помогает более эффективно решать как региональные, так и глобальные проблемы.

Одним из значительных событий последних лет стало открытие прямых рейсов между Варшавой и Баку в мае 2022 года, что еще больше укрепило связи между двумя странами.

В интервью Report посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране, поделился итогами своей работы, рассказал о значительных успехах, которых удалось достичь за время его пребывания на посту, а также перспективах дальнейшего сотрудничества между странами.

- По завершении вашей дипломатической миссии в нашей стране, хотелось бы узнать, с какими впечатлениями вы уезжаете из Азербайджана? Хотелось бы вам вновь вернуться сюда?

- Я получил исключительно положительные впечатления от Азербайджана, и мои воспоминания будут самые теплые. Я приехал сюда более четырех лет назад, в 2020 году, и мое пребывание в вашей стране оказалось чрезвычайно интересным. Этот период был насыщен важными событиями как на международном, так и на внутреннем уровнях, которые оказали влияние на Азербайджан и Польшу, а также на наши двусторонние отношения.

Я был здесь во время пандемии COVID-19, которая коснулась каждого из нас. Кроме того, я находился на этом посту во время Второй Карабахской войны и был свидетелем освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

В эти же годы в Азербайджане проходили важные международные встречи, и поэтому могу сказать, что это было очень плодотворное и насыщенное работой время для меня, полезное как с профессиональной, так и с личной точки зрения.

Также я встретил здесь много замечательных коллег из дипломатического корпуса, а также из различных азербайджанских учреждений, не только министерств, но и музеев и других очагов культуры.Я провел множество интересных бесед и работал на большим количеством проектов.

Уезжая из Азербайджана, я буду помнить не только людей, с которыми познакомился, но и места, которые увидел. За эти четыре года я постарался побывать во многих регионах Азербайджана, в некоторых - по несколько раз. Например, в Шеки, Лянкяране, Лерике, Лахыче, Губе, Габале, Гахе и других. Мне также удалось вместе с моими коллегами из дипломатического корпуса посетить освобожденные территории.

Думаю, что я достаточно хорошо знаком с Азербайджаном, но, безусловно, мне еще много всего предстоит увидеть. Поэтому я с удовольствием вернусь, чтобы посетить те места, где еще не был.

Хотелось бы отметить, что Азербайджан - это первая страна, где я стал послом. Это не только большая честь, но и кропотливая работа. Во время моей последней встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым я упомянул, что Баку всегда будет для меня точкой отсчета в моей будущей работе как посла и дипломата в целом.

Очень рад, что имел возможность быть здесь, среди азербайджанского народа, и что пережил вместе с вами как хорошие, так и сложные для вас моменты.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что увезу из Азербайджана множество теплых воспоминаний, полезный опыт и обширные знания. Поэтому, я обязательно вернусь сюда когда-нибудь в качестве гостя.

- Какой регион нашей страны вам запомнился больше всего?

- Знаете, это довольно сложный вопрос, потому что выбор зависит от времени года и погоды. Мне очень нравится юг Азербайджана весной, в частности в мае. Когда вы пересекаете реку Куру, вы попадаете в совершенно другую страну, полную зелени и красивых пейзажей. Южной части страны особую изящность придает близость к морю.

Мне также очень нравится западная часть Азербайджана: Загатала, Гах, Габала - за их природную красоту и фрукты, которые там выращиваются. Эта часть страны особенно красива весной, когда все распускается и природа просыпается от зимних холодов. Зимой же мне нравилось проводить время в Шахдаге и на Туфандаге. Мне сложно выбрать одно место, которое понравилось бы больше остальных, потому что в Азербайджане есть много мест, которые вызывают у меня восхищение.

- Не могли бы вы рассказать о том, как развивались двусторонние отношения между нашими странами на протяжении вашей дипломатической деятельности? В каких областях за этот период укрепилось наше сотрудничество? Какими вы видите перспективы развития сотрудничества между Польшей и Азербайджаном в будущем?

- Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что отношения между Польшей и Азербайджаном всегда были дружественными и носят стратегический характер.

Страны сотрудничают по многим аспектам политических вопросов в таких международных организациях, как ООН, ОБСЕ и другие. Польша, как член Европейского Союза и НАТО, очень активна в регионе, а также в двустороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Мы упорно работаем над увеличением объемов нашей торговли, и я рад, что после негативного воздействия пандемии COVID-19 мы смогли вернуть и даже превзойти тот уровень торговли, который был раньше.

Отрадно, что политические отношения между Польшей и Азербайджаном интенсивно развиваются, мы ведем регулярный диалог на разных уровнях. В прошлом месяце мы организовали политические консультации заместителя министра иностранных дел. Главы наших МИД также встретились недавно в Лондоне на полях встречи Европейского политического сообщества.

В прошлом году в Баку прошло заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В Азербайджане также побывала группа по транспорту от наших министерств. Это имеет большое значение, поскольку логистика, транспорт и мультимодальные коридоры, которые связывают Азию и Европу через территории Азербайджана и Польши, являются важной частью наших отношений.

Активно и успешно развиваются контакты между нашими народами. Все больше польских бизнесменов приезжает в Азербайджан для поиска партнеров, возможности вложения инвестиций и торговли. Считаю, что это важный аспект моей работы как посла и представителя своей страны.

Горжусь тем, что в период моей дипломатической работы было установлено прямое авиасообщение между Варшавой и Баку, и сейчас этот маршрут используется в полном объеме. В Азербайджан приезжает все больше польских гостей, и наоборот Польша является популярным маршрутом среди азербайджанцев.

Прямое авиасообщение сыграло весомую роль в наших двусторонних отношениях, и я уверен, что оно и впредь будет важным фактором. Как я уже говорил, политический, экономический, социальный и культурный обмен между нашими странами очень хорош, и я надеюсь, что в будущем он будет развиваться еще более активно.

- Известно, что одно из польских архитектурных бюро было включено в шорт-лист конкурса на проектирование и строительство концертного зала в Шуше. Есть ли какие-либо новости по этому поводу? Интересуются ли польские компании участием в других проектах в Карабахском регионе Азербайджана?

- Что касается данного тендера, у меня нет обновленной информации, которой я мог бы поделиться. В данный момент вопрос находится на рассмотрении азербайджанской стороны. Я знаю, что польская компания Kuryłowicz & Associates вошла в шорт-лист и является одной из немногих международных архитектурных фирм, которая представила свое предложение по строительству зала.

Очень надеюсь, что именно она станет победителем тендера, и хочу отметить два аспекта.

Во-первых, это бюро предложило очень качественный дизайн и построит достойное здание. Во-вторых, Шуша - это культурный центр не только Азербайджана, но и всего региона. Этот город также имеет значимость для стран Организации тюркских государств (ОТГ), поскольку в 2023 году Шуша была культурной столицей тюркского мира.

Хотелось бы, чтобы в этом историческом городе остался след польских архитекторов. Концертный зал в Шуше, построенный по проекту польских архитекторов, станет продолжением тех замечательных проектов, которые можно увидеть здесь, в Баку, таких как здание Азербайджанской государственной филармонии и Азербайджанского государственного театра кукол, но с учетом тенденций 21-го века.

Польские компании, в частности в сфере строительства, проявляются большой интерес к Карабахскому региону Азербайджана. Обсуждаются и проекты сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Польша в этом направлении очень сильна. Мы, как и многие страны мира, в том числе и Азербайджан, переживаем "зеленую революцию". Роль "зеленой" энергетики в энергетическом балансе Польши возрастает. Поэтому я думаю, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) также являются очень важной отраслью. Лишь немногие компании приехали в Азербайджан, чтобы представить свои предложения.

Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве в этом направлении не только на освобожденных территориях, но и по всему Азербайджану. Есть много компаний, которые хотели бы инвестировать в эту отрасль.

- Вы часто подчеркивали положительную динамику в товарообороте между нашими странами, но также отмечали, что желаемые показатели еще не были достигнуты. Как вы считаете, что необходимо для полного раскрытия этого потенциала?

- Первое, что я думаю нужно сделать обеим сторонам, - это донести до деловых кругов Польши и Азербайджана информацию о перспективности рынков. Мы прилагаем все усилия для популяризации существующих возможностей в обеих странах среди деловых людей - это важная часть работы посольства Польши в Азербайджане.

Благодаря прямому авиасообщению и растущему числу контактов между людьми, мы также расширяем институциональный диалог между Польским агентством международной торговли и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Кроме того, мы очень тесно сотрудничаем с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) - это уже приносит результаты. С каждым годом наш экспорт в Азербайджан увеличивается, но также увеличивается и азербайджанский экспорт в Польшу.

Мы не пытаемся сравняться с объемами товарооборота Азербайджана со странами, которые у вас закупают нефть и газа. Я рад, что наши двусторонние торговые отношения очень разнообразны, наш товарооборот не полагается на один конкретный продукт. Возможно, польско-азербайджанский торговый обмен не такой уж и большой, но зато является довольно стабильным.

Хотим, чтобы польские бизнесмены, рассматривающие потенциальные рынки для своей продукции или инвестирования, начали учитывать и Азербайджан среди первых стран для расширения своего бизнеса. Одна из главных задач моего посольства, а также моих коллег, работающих в посольстве Азербайджана в Варшаве - это объединять людей.

Уверен, что они найдут хорошие возможности для сотрудничества, например, в сфере информационных технологий, в стартапах, в финансовых инвестициях, в банковском секторе. У нас есть хорошие результаты и перспективные проекты.

- Откровенно говоря, я заметила, что на местном рынке появилось много польских товаров и их количество продолжает расти.

- Отрадно, что вы это заметили. Могу сказать, что в какой-то степени - это результат наших совместных усилий. В нашей стране есть специальная организация - Национальный центр поддержки сельского хозяйства (KOWR), отвечающая за продвижение польской продукции в зарубежные страны. У нашего посольства совместно с KOWR была возможность организовать несколько деловых поездок для основных азербайджанских торговых сетей в Польшу, где были проведены очень продотворные деловые переговоры. Был заключен ряд контрактов с польскими производителями продуктов питания.

Очень рад, что, как вы заметили, в местных магазинах появляется все больше и больше польских товаров благодаря их качеству и относительно хорошего соотношения этого к цене. Думаю, что мы здесь конкурентоспособны.

Единственная проблема, которая у нас все еще остается - это вопрос транспортировки. Многие надежные транспортные цепочки были нарушены из-за войны в Украине. Теперь нам нужно найти инновационный и эффективный способ доставки грузов в обе стороны.

Мы активно работаем над транспортно-логистическим вопросом. Как я уже упоминал ранее, в прошлом году в Баку работала группа, занятая данным вопросом. Два года назад между портами Гданьск и Алят был подписан меморандум о сотрудничестве, также была создана специальная рабочая группа. По моим данным, уже прошло семь или восемь заседаний этой группы. Они усердно трудятся над созданием эффективных транспортных коридоров, и результаты их работы можно видеть на рынке Азербайджана.

- Что вы думаете об использовании Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) для перевозки грузов между Польшей и Азербайджаном?

- Это тема нашего постоянного обсуждения, мы все вовлечены и работаем над этим вопросом. Cредний коридор - очень перспективный проект. Я рад, что мы работаем над ним в разных форматах.

Надеюсь, что в ближайшее время, будут созданы условия для расширения использования этого коридора, поскольку в наших двусторонних отношениях важно, что и Польша, и Азербайджан имеют идеальное расположение для того, чтобы стать транспортными узлами. Мы находимся в центре Европы, граничим с семью странами, соединяем Скандинавию и Балтийский регион с югом, а также с востоком и западом. Азербайджан же можно сказать - это мост между Европой и Азией. Таким образом, мы должны вместе подробно изучить данный проект, разработать стратегию и извлечь из него пользу.

- В ноябре текущего года в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ​​​. На каком уровне польская делегация будет представлена на этом мероприятии?

- Мы говорим о самом высоком уровне участия Польши на COP29, поскольку готовимся к визиту нашего президента Анджея Дуды с делегацией. Разумеется, на конференции также будет представлена делегация польского министерства по климату и окружающей среде. Это профильное министерство, ответственное за вопросы, которые будут обсуждаться на COP29. Таким образом, участие Польши в конференции будет максимально полным.

Визит президента Дуды в Азербайджан также станет поводом для проведения двусторонней встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым.

- Посольство Польши регулярно проводит в Баку культурные мероприятия для укрепления связей в этой области. Могут ли в Польше быть организованы дни культуры Азербайджана и, наоборот?

- Моя коллега - посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, является одним из активных дипломатов в нашей стране. Под ее руководством в Польше прошли дни культуры Азербайджана. Дипломатическая миссия Азербайджана организует множество концертов, культурных обменов, что очень важно, потому что культура сближает наши общества.

Но, как вы также упомянули, со своей стороны и мы прилагаем все усилия здесь, в Баку для популяризации польской культуры и развития нашего культурного наследия. Мы старались расширить знания о современной польской культуре, польском кинематографе и пр.

В прошлом году мы приняли участие в Международном астронавтическом конгрессе, где организовали выставку, посвященную Николаю Копернику - создателю современной гелиоцентрической модели мира.

Недавно мы презентовали книги о геологе Витольде Згленицком, которого также называли польским Нобелем, на азербайджанском и английском языках. Он малоизвестен в Азербайджане, и по этой причине посольство Польши в Баку организовало перевод книги, посвященной его жизни и творчеству.

В прошлом году польская танцевальная группа "Peacock feathers" представила в Баку и на телеканале "Mədəniyyət TV" традиционные польские танцы из Краковского региона. Они также провели тренинги для студентов университета ADA. Было очень интересно наблюдать за тем как преподаватели, профессора и студенты практикуют польские народные танцы.

Во время моего пребывания в Азербайджане подобных культурных мероприятий было много. Например, недавно мы организовали мастер-класс под названием "Польша глазами азербайджанских художников". Кроме того, здесь также были концерты гитарного дуэта и джазового трио, множество выставок, кинопоказов и других мероприятий.

Мы очень трепетно относимся к культуре, музыка и искусство - это хороший способ популяризировать страны, а также наводить мосты. Мы все понимаем музыку и жипопись, здесь не нужен перевод. Это касается всех нас, независимо от происхождения, этнической принадлежности, культуры, вероисповедания.

Подводя итоги, могу сказать, что культурный обмен - это очень важная часть дипломатической работы. Рад, что смог принять участие во многих культурных проектах посольства в Баку. Надеюсь, что в будущем вы будете участвовать в еще большем количестве культурных мероприятий, организованных посольством Польши в Азербайджане.